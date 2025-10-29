Nella mattina del 28 ottobre 2025, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, coadiuvato in fase esecutiva dal Comando Provinciale di Cagliari, ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale, personale e informatica emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 26enne residente a Carbonia. In base agli elementi finora raccolti, il giovane risulta inserito in diversi gruppi social inneggianti all’odio razziale e alle teorie sulla superiorità della razza bianca, nonché all’istigazione al compimento di reati e atti discriminatori contro i “non bianchi”.

Durante la perquisizione informatica, effettuata da operatori specializzati del ROS, il giovane è stato trovato in possesso di numerosi file multimediali contenenti materiale pedopornografico e, per tale ragione, è stato tratto in arresto in flagranza. L’indagine, denominata “Alter Ego”, è stata condotta dal ROS a partire da una preliminare condivisione informativa da parte dell’FBI, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale di polizia tra Italia e Stati Uniti d’America.