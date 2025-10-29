Cagliari, nuova metro, vecchi passeggeri: studentessa impegnata in un progetto finalizzato alla conoscenza del territorio e allo sviluppo dell’autonomia salutata calorosamente dai conducenti del mezzo. Un piccolo gesto “che ha donato grande felicità a tutto il gruppo”.

Finalmente i mezzi Arst su rotaie hanno ripreso a viaggiare a pieno ritmo: un ritorno tanto atteso per i viaggiatori che in questo periodo hanno dovuto scegliere altri mezzi di trasporto. Tra questi anche una giovane studentessa che, accompagnata dalla sua insegnante di sostegno assieme ad una educatrice, è intenta a conoscere la città.

“Stamattina, approfittando del fatto che la metropolitana leggera di Cagliari abbia ripreso a funzionare a pieno regime, ci siamo mosse da via Pintus verso piazza Repubblica in metro. I conducenti del mezzo, riconosciuta la studentessa, le hanno riservato un saluto caloroso e spontaneo” spiega G.C.

“Per questo motivo, colgo l’occasione per rivolgere ai conducenti e a tutto il personale della metro di Cagliari un sentito grazie: episodi come questo trasformano un semplice viaggio in un momento di gentilezza e inclusione”.