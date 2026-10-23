Dopo il rifacimento dell’asfalto non è stata ripristinata la segnaletica orizzontale. La segnalazione di un cittadino: “Anche gli stalli per disabili possono diventare una trappola.

Tre mesi di attesa e la segnaletica orizzontale ancora assente. In via Basilicata, a Cagliari, dopo il rifacimento del manto stradale non sono state ancora tracciate le strisce, con possibili conseguenze per la circolazione e per chi cerca parcheggio.

A segnalare il problema è un residente della zona, Fabio C., che richiama l’attenzione soprattutto sugli stalli riservati alle persone con disabilità. In assenza delle strisce sull’asfalto, spiega, alcuni automobilisti potrebbero non accorgersi della natura del parcheggio e ritrovarsi così in una situazione spiacevole, con il rischio di incorrere in una sanzione.

La situazione, secondo il cittadino, risulta ancora più difficile da comprendere se confrontata con quella di viale Sant’Avendrace, dove la segnaletica orizzontale sarebbe stata ripristinata nel giro di appena due giorni.

Da qui la richiesta di chiarimenti sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per completare gli interventi in via Basilicata. Dopo tre mesi, i residenti chiedono che la strada torni a essere pienamente segnalata, evitando confusione e disagi per gli automobilisti.