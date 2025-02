Momenti di paura la notte scorsa in Via Dalmazia a Carbonia. Un rogo di rifiuti ha messo a rischio la salute e l’incolumità dei residenti di una palazzina. “A causa di alcuni incivili e per colpa di chi dovrebbe provvedere al ritiro degli ingombranti quando vengono chiamati e mai si fanno vivi nonostante ci siano stati ripetuti solleciti da diverse persone questa notte abbiamo rischiato l’intossicazione e di saltare per aria”, si sfoga sui social un cittadino che ha documentato i fatti, “visto che vicino c’erano anche macchine parcheggiate, ma ringrazio Dio che mi sono accorto per tempo e ho provveduto a fare spostare le auto in pericolo e fare intervenire subito i vigili del fuoco che sono stati veloci nell’ intervenire.” Tutto è finito per il meglio, ma il problema sicurezza e smaltimento rifiuti resta.