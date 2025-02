Oggi, in sede di Consiglio comunale, è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Giovanni Porrà per la valorizzazione delle edicole cittadine. L’obiettivo è trasformarle in veri e propri punti di riferimento per turisti e residenti, dotandole di servizi moderni come info point e vendita di biglietti per musei ed eventi culturali. L’iniziativa mira a ridare slancio a un settore in difficoltà, riportando le edicole al centro della vita urbana grazie a strumenti tecnologici avanzati come schermi touchscreen multilingue per la promozione di eventi e servizi. Tra le misure previste, si sta valutando la riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico per le edicole che aderiranno al progetto, oltre a un’erogazione di fondi da parte della Regione per l’adeguamento delle strutture. Non sono però mancate opinioni discordanti: la consigliera Stefania Loi (Fratelli d’Italia) si è astenuta dal voto, pur riconoscendo la validità della riduzione del canone pubblico. “Buona l’idea della riduzione del canone pubblico, sarebbe però più appropriato concentrarsi su una serie misure che supportino direttamente gli edicolanti e ridurre la concorrenza sleale”. Nonostante alcune perplessità, la trasformazione delle edicole prenderà il via, puntando a farle tornare un punto di riferimento fondamentale per la città, non solo per l’informazione giornalistica ma anche per l’accoglienza turistica e la promozione culturale.