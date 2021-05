Carbonia, in giro di notte oltre il coprifuoco: scatta la multa per una 40enne

Stanotte a Carbonia i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un normale servizio di pattuglia svolto in orario notturno, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per la violazione amministrativa prevista per il fatto di circolare per strada fuori dagli orari previsti, in violazione delle normative anti-covid, una 44enne del posto, disoccupata e incensurata. La ragazza è stata fermata dai militari alle tre del mattino, mentre camminava da sola a piedi in via Fleming, senza avere una valida giustificazione. Le è stata applicata una multa da 400 euro che si potrà ridurre a 280 se pagata entro i primi cinque giorni dalla contestazione o raddoppiarsi se non pagata nei termini.