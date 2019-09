Carbonia, i Vigili del fuoco si “trasformano” in moderni cowboys e salvano una mucca

“Aiuto, una mucca è rimasta intrappolata nell’acqua”. L’sos, lanciato ai Vigili del fuoco, non è rimasto inascoltato: la squadra “6A” del distaccamento di Carbonia è intervenuta nel pressi di un invaso per salvare l’animale. Una volta giunti sul posto, uno degli operatori ha indossato un’apposita tuta e si è immerso nell’acqua, trasformandosi in un moderno cowboy e riuscendo a riportare sulla terraferma l’animale. Che ha poi “ringraziato”, a modo suo, i salvatori: sgambettando felice tra i prati.