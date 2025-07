Nei giorni scorsi, gli agenti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Iglesias e di Carbonia, impiegati in attività di prevenzione e contrasto di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad una perquisizione presso il domicilio di un uomo di 48 anni, originario del posto, già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti.

I sospetti degli agenti sull’attività illecita dell’uomo sono stati confermati, in quanto all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti cocaina, tre bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento della sostanza, nonché la somma di 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta l’ipotetico provento della presunta attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria dimora in stato di arresto per l’ipotesi reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.