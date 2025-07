Dramma al Poetto di Quartu, malore fatale per un ultra ottantenne: inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto.

È accaduto nella giornata di ieri, un anziano si è sentito male mentre trascorreva qualche ora in spiaggia. Forse le alte temperature hanno contribuito al malessere e per l’uomo niente è stato possibile fare. Immediati i soccorsi, gli operatori sanitari si sono prodigati per cercare di salvare la vita al bagnante senza, però, riuscirci.