Capoterra, una discarica abusiva a due passi dalle case

“Qualche maleducato ha ben pensato di svuotarsi casa e riempire le campagne della propria immondizia” ha espresso un cittadino. Nessuna giustificazione per chi deturpa l’ambiente e ciò che è stato gettato recentemente nella periferia della cittadina è l’ennesimo scempio ai danni di tutti: tra plastica, oggetti e scarti vari spuntano anche un lavandino e un materasso. Abbondanza di rifiuti, insomma, come dimostrano le immagini, una piaga che non cessa e che, a ridosso della bella stagione, è motivo in più per scatenare le preoccupazioni per possibili incendi che, soprattutto nei mesi estivi, si susseguono uno dopo l’altro. Non è un caso isolato, bensì l’ennesimo: tante, troppe, le discariche abusive che spuntano fuori come i funghi e altrettante le segnalazioni che giungono alle istituzioni al fine di mettere in evidenza la maleducazione di pochi ai danni di tutti.