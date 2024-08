Capoterra, una caretta-caretta gigante in fin di vita soccorsa dai bagnanti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Un grosso esemplare di Caretta caretta in fin di vita nella spiaggia: soccorsa dai bagnanti e dagli automobilisti che, lungo la ss 195, hanno notato il povero animale. Traffico in tilt, impossibile non osservare la grande tartaruga riversa nel bagnasciuga. Ferita e visibilmente sofferente, molti automobilisti hanno rallentato la corsa per raggiungere l’animale agonizzante. Le immagini sono state diffuse sul web, allertate le autorità preposte per la salvaguardia ambientale.