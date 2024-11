Capoterra, un discount e un fast food a due passi dal mare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lidl e Mc Donalds sorgeranno in un fazzoletto di terra vicino a La Maddalena spiaggia, una attrattiva anche per i centri limitrofi a Capoterra oltre che servizi commerciali per i quali si devono percorrere svariati chilometri per usufruirne. Preoccupazioni e polemiche hanno accompagnato le giornate prima del consiglio comunale, c’è chi non accoglie bene l’idea in città ma anche chi difende la decisione presa di convertire l’area da “Servizi Generali” a zona D. E, dopo ore di discussione, con 13 voti a favore la proposta passa per la valutazione successiva che impegnerà, ancora una volta, i cittadini a esporre impressione e suggerimenti. 3 i voti contrari, tra i quali quello dell’ex sindaco Francesco Dessì che, in sintesi, ha espresso: “Non sono contrario alle iniziative dei privati ma all’area individuata, quella che verrà trasformata. Vicino alla nuova ss 195 sarebbe stato più idoneo”.

“La proposta di variante urbanistica sostanziale al Piano Urbanistico Comunale di Capoterra per convertire una porzione di zona G di trasformazione di “Servizi Generali” in zona D a destinazione prettamente commerciale in località La Maddalena Spiaggia – ha spiegato Franco Magi, consigliere di maggioranza – è vantaggiosa per tutti, per una pluralità di motivi: in primo luogo, per la prima volta da decenni, rompe uno storico isolamento del paese, e disegna un futuro urbanistico che consentirà a Capoterra di diventare un centro di riferimento per tutti gli abitanti della Costiera Sulcitana e dei comuni limitrofi (Uta, Assemini etc…). In secondo luogo, l’unico effetto della libera concorrenza sarà l’abbassamento dei prezzi per gli utenti, ben vengano pertanto nuove catene di supermercati o altro. Non possiamo e non dobbiamo tutelare monopoli od oligopoli”.

Non solo: “Ritengo inoltre che questa visione del paese – contrariamente a quanto molti pensano – consentirebbe a tutte le attività dell’area di aumentare il loro fatturato, perché si creerebbe un polo di attrazione destinato ad accogliere l’utenza di tutti i comuni vicini. Tanto più alla luce della bellissima riqualificazione e valorizzazione del Viale Sant’Efisio e del lido di La Maddalena Spiaggia. Considerato che l’area risulta ricompresa all’interno del Bene Paesaggistico Fascia Costiera, e, per circa un quinto della sua superficie, entro la fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia marina, gli interventi dovranno essere sostenibili e gradevoli paesaggisticamente”. All’interno dell’area di intervento sono ricompresi anche due fortini militari. L’accordo di programma avrà un ulteriore beneficio per il Comune: sarà infatti realizzato a spese dei lottizzanti l’adeguamento dell’intersezione tra la SP 91 al km 0+200, la via Ischia (ingresso al quartiere della Residenza del Sole) e la strada di accesso alla nuova lottizzazione da realizzarsi a lato della SP 91. L’intersezione si trova nel comune di Capoterra, nei pressi dell’intersezione a rotatoria tra la stessa SP 91 e la SS 195. L’intervento proposto prevede l’adeguamento dell’intersezione attraverso la realizzazione di una rotatoria, di diametro pari a 30 m. Tale rotatoria, oltre a calmierare la velocità, consentirà di accedere alla nuova lottizzazione da costruirsi sul lato opposto del quartiere “Residenza del Sole”. Il progetto verrà completato con la predisposizione per il passaggio della pista ciclabile prevista lungo la SP 91. Sarà invece da approfondire la tematica relativa alla viabilità, e ritengo – ad esempio – che si possa chiedere che nei mesi di luglio ed agosto un certo numero di posti nel parcheggio siano riservati ai fruitori della spiaggia e dei suoi servizi. Eventuali migliorie non sostanziali possono trovare accoglimento a seguito delle osservazioni in fase di approvazione.