Desulo saluta tia Bailla, ricamava i costumi del paese con arte e amore: aveva 91 anni.

Amata e ben voluta nel suo paese, e non solo, è Antonangelo Liori, desulese nel sangue e nell’animo, che racconta la sua amata compaesana: “Sono morti ieri due personaggi straordinari della moda.

A Desulo piangiamo la perdita di tia Bailla (Basilia) Pintore “de fra Innassiu”, una delle ultime “cosignanas” del nostro paese. Realizzava gli straordinari ricami del costume di Desulo con divina maestria assieme alla sorella tia Giuanna (che di anni ne ha 97, coetanea di Valentino), veri e propri capolavori che Valentino non sarebbe mai riuscito neppure a immaginare.

Fra i due l’artista vera era tia Bailla, Valentino però fu naturalmente non solo più fortunato ma anche dotato di un grandissimo senso degli affari.

Gli abiti di Valentino si realizzano in poche ore. Per un costume di Desulo serve quasi un anno.

Tia Bailla sarebbe riuscita benissimo a cucire un abito Valentino ma Valentino non sarebbe stato in grado di mettere mani nelle opere di tia Bailla, 91 anni sempre trascorsi nella sua antica casa dei Bignales.

VAlentino, imprenditore abile e deciso, vendette le sue gonne al mondo.

Tia Bailla, gentile e generosa, raccontò il mondo nei suoi ricami.

Valentino sarà ricordato nei suoi cataloghi.

Tia Bailla nei nostri cuori”.