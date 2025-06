Sarà inoltre possibile realizzare le tanto attese fermate del bus con pensiline. Firmato oggi l’accordo che sigla il passaggio tanto atteso della statale a comunale. Questo consentirà al Comune di poter applicare norme e realizzare opere a favore della comunità come la rotatoria di Picciau, tanto attesa dai cittadini per mettere in sicurezza lo svincolo.

“Le manutenzioni si ripagheranno con i profitti della cartellonistica pubblicitaria sulla ex 195” spiega il sindaco Beniamino Garau che aggiunge: “Un altro traguardo importante ed epocale è stato raggiunto dalla nostra amministrazione”.