Capoterra – Nuovi lotti e nuovo rione a Poggio dei Pini, si chiamerà “Sa Guardia”: con la convenzione appena firmata tra soci e Comune, ben 16 lotti saranno destinati ad altrettante abitazioni unifamiliari. Si darà attuazione alla variante, e sono previsti complessivamente 92 nuovi lotti, di cui 15 nuovi lotti nel rione di S. Barbara e Bella Vista Alta, 6 nuovi lotti a Bella Vista Alta e Residenza Lago, ulteriori 24 nuovi lotti a S. Barbara, Anello Bella Vista e Residenza Parco, 27 lotti a Sa Birdiera e 4 nuovi lotti a Pauliara. Si aggiungono inoltre complessivamente 16 nuovi lotti nel quartiere di nuova edificazione Sa Guardia Longa. A spiegare nei dettagli la novità è il consigliere di maggioranza Franco Magi.“La cartografia con l’identificazione dei nuovi lotti è scaricabile dal sito www.poggiomagazine.it Un nuovo rione, che sorgerà all’ingresso della lottizzazione e che si chiamerà “Sa Guardia”, in località Sa Guardia Longa (fianco nuovo ponte per Pauliara). Per quanto riguarda il nuovo rione di Sa Guardia, sono stati individuati 16 lotti, destinati ad abitazioni unifamiliari. Il rapporto di copertura sarà pari al 25% della superficie del lotto, mentre l’indice di edificabilità fondiario sarà pari, in questo caso, a 0,50 m3/m2. Ciò consentirà di avere adeguate dotazioni di verde (giardino privato), cheandranno ad integrarsi con il verde esistente o previsto al contorno. L’accesso all’area potrà avvenire sia dalla rotatoria a nord, sulla strada per Poggio dei Pini, sia dalla nuova strada per Pauliara, mentre l’uscita potrà avvenire solo su quest’ultima. In prossimità delle zone di accesso sono state previste delle ampie aree verdi, che conferiranno al complesso maggiore visibilità e ne esalteranno le qualità abitative, costituendo così un buon biglietto da visita per chi verrà a Poggio dei Pini”.