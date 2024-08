Capoterra, maxi tamponamento a Frutti d’Oro manda il traffico in tilt

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il sinistro è avvenuto verso le 18 di ieri, diversi i mezzi coinvolti, 3, senza, per fortuna, feriti gravi ma traffico paralizzato per ore e senso unico alternato: oltre 60 minuti per percorrere Sarroch-Capoterra. Un incubo che si ripete con estrema frequenza, basta un’interruzione e tutto si ferma, si blocca, per ore. Tra la disperazione degli automobilisti c’è chi guarda con attesa e speranze all’apertura imminente del nuovo tratto della statale che collegherà Sarroch e Capoterra: “Sarà un sollievo per tutti. Quel pezzo di strada è troppo pericoloso”.