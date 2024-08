Selargius, furti e danneggiamenti all’ordine del giorno: cittadini esasperati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Finestrini delle auto spaccati, vetture anche rubate, case “visitate” da estranei, è “emergenza sicurezza, sembra essere tornati indietro nel tempo, negli anni’80-90”. Da Su Planu al centro città le segnalazioni si susseguono ripetutamente: soprattutto la notte le auto in sosta diventano oggetto di attenzioni da parte di chi spera di trovare un bottino proficuo da rubare. Portano via l’impensabile, anche merendine incartate, oggetti da lavoro e autoradio. Le monetine cadute sotto il sedile? Via anche quelle. E per i proprietari, oltre al danno economico non indifferente, cresce la preoccupazione, la percezione di una sicurezza che vacilla in mano a pochi che di niente hanno paura. Il fatto è ben noto da tempo, anche sui social si moltiplicano le denunce di chi ha subito danni e che chiede un interessamento più deciso da parte delle istituzioni locali al fine di frenare l’escalation di microcriminalità nel territorio.