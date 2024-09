Capoterra, lavori nella vecchia sede: il consultorio trasloca a Pula

Capoterra – Il consultorio trasloca a Pula, disagi per i residenti ma il sindaco rassicura: “Farò in modo di trovare una nuova sede momentanea nel nostro territorio, in grado di rispondere alle esigenze”. Lavori nella sede attuale, la struttura necessita di interventi mirati, di ripristino, che garantiranno “spazi eccellenti e ottimi servizi” spiega Beniamino Garau. In attesa dell’inizio dei lavori, dottori e ambulatori verranno trasferiti a Pula: un disagio per i residenti già alle prese con pediatri e medici di base presenti nel territorio con il contagocce. Il passaggio a Pula avverrà il 16 settembre, in particolar modo la pediatra del consultorio, la dottoressa Rizzo, comunica che chiederà, comunque, il trasferimento del numero di Capoterra alla sede a Pula. Nel frattempo, i genitori, per qualsiasi necessità, possono chiamare al numero del consultorio di Pula.