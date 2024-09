Monserrato, arriva la Carta Solidale “Dedicata a te”: 500 euro per fare la spesa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Carta solidale “Dedicata a te”: al via il contributo di 500 euro che permetterà di ammortizzare la spesa, in città erogate 495 carte, 85 in più rispetto allo scorso anno. “La carta ‘Dedicata a te’ non va confusa con la “Carta acquisti”, che abbiamo il dovere di far conoscere a tutti i nostri over 65enni e/o ai genitori di bambini fino ai 3 anni. In questo caso la domanda invece va presentata direttamente dai cittadini in possesso dei requisiti visionabili nell’apposita piattaforma. La domanda si può scaricare dal sito del MEF o direttamente presso le poste. Il contributo è di 80,00 euro a bimestre” spiega l’assessore alle politiche sociali Claudia Lerz. Un contributo ampiamente annunciato quanto atteso, in questi giorni i primi avvisi sono giunti a destinazione di chi ha i requisiti per usufruire di 500 euro da spendere per cibo e acqua. I beneficiari presenti negli allegati sono stati individuati dall’INPS, non è necessario fare alcuna domanda.

Gli interessati sono stati individuati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto legge.

La misura consiste in un solo contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste italiane S.p.A..

I beneficiari della “Carta dedicata a te” 2024, potranno ritirarla in qualsiasi Ufficio Postale, mentre coloro che sono già stati beneficiari della misura nell’anno 2023, confermati nelle liste di beneficiari 2024, vedranno ricaricata la Carta già in loro possesso.

Il contributo economico “Carta dedicata a te” è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti (in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale). I beni alimentari di prima necessità, possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati, abilitati al circuito Mastercard, ed è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 15% negli stessi esercizi aderenti alla promozione della misura.

Il contributo sarà erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 e le somme devono essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2025. Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.

L’assegnazione della carta sarà verificabile nel sito del Comune consultando l’elenco redatto con il numero di protocollo dell’attestazione INPS-ISEE-DSU 2024, rilasciato dal sistema INPS in sede di presentazione telematica dell’ISEE e conosciuto da ciascun interessato, al fine di garantire la riservatezza dei dati.

I nuovi beneficiari si dovranno recare presso gli uffici comunali di via San Lorenzo per ritirare la lettera di assegnazione del codice della carta nei seguenti giorni:

Lunedi, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle 16.30

“Qualora avesse smarrito la sua Carta Dedicata a Te e non ne fosse più in possesso potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello: un tuo documento di identità in corso di validità; il tuo Codice Fiscale/Tessera Sanitaria; la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza”.

Per qualsiasi informazioni gli interessati possono presentare richiesta scritta alla mail:

[email protected] specificando come oggetto “CARTA DEDICATA A TE”, ovvero contattare gli uffici dei servizi sociali al recapito telefonico 070/5792225- 208-203