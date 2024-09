A 92 anni intasca illegalmente l’assegno di inclusione, nonnino furbetto sardo smascherato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri della Stazione di Silanus e quelli del nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro hanno denunciato un uomo di 92 anni originario del paesino di Lei, per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Gli accertamenti, condotti anche mediante l’ausilio delle banche dati, hanno consentito di documentare che l’uomo, dall’agosto 2021, ha percepito indebitamente l’assegno di inclusione per la somma complessiva di oltre 21mila euro, perdendo il diritto atteso dopo aver soggiornato all’estero per periodi superiori ai 29 giorni. Sono stati interessati gli uffici competenti dell’Inps per la restituzione delle somme erogate.