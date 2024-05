Capoterra, la Corsa del cuore si correrà il 25 maggio

Capoterra – Si correrà sabato 25 maggio la “Corsa del Cuore”, rinviata, la settimana scorsa, a causa di un grave lutto che ha colpito la comunità: tutti insieme in nome della fratellanza, della solidarietà e per la consapevolezza che, se si ha un problema o un disagio, si può chiedere aiuto, in nome dell’amore. A darne comunicazione è Silvia Cabras, consigliere di maggioranza, un evento promosso l’anno scorso dalla CPO, quest’anno ripresentato dalla commissione politiche sociali. Camminare o correre non importa, la finalità è quella di stare assieme e socializzare: in un periodo storico e culturale così particolare come quello che si vive, caratterizzato dalla cronaca che racconta di fatti drammatici inerenti alla vita, alla superficialità con la quale viene, a volte, vissuta, alla sensibilità, molto spesso, calpestata creando così un malessere anche molto grave, questo evento si presenta anche come una mano tesa rivolta al prossimo. Se si ha un problema, insomma, è bene non nascondersi ma parlarne: grazie all’aiuto degli altri, alla solidarietà e alla fratellanza il mal dell’anima potrebbe presto sparire. Appuntamento dunque

in piazza Liori, ore 17.30, per l’iscrizione e la consegna del numero. Al termine della manifestazione verrà inaugurato un grande cuore in metallo, simbolo della giornata e ricordo visivo delle finalità che l’installazione rappresenta.