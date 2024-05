Monserrato, defibrillatore ripristinato a tempo di record: caccia ai vandali

Monserrato – Defibrillatore ripristinato a tempo di record: dopo l’atto vandalico messo a segno 24 ore fa, in serata il salva vita è stato collaudato e donato nuovamente alla comunità. “A mai srebada” è ovviamente l’augurio che i promotori dell’iniziativa, un gruppo di cittadini che gestisce una pagina social, rivolgono ma, nel caso in cui il cuore dovesse malfunzionare improvvisamente, ecco pronto il defibrillatore per il suo utilizzo: si combatte contro il tempo e, anche un minuto, potrebbe fare la differenza per strappare alla morte vite umane. È con questo intento che i dispositivi sono stati acquistati e messi a disposizione di tutti e ieri, dopo la scoperta che uno di questi, installato in via dell’Argine, era stato vandalizzato, l’intera comunità è insorta contro l’autore del gesto. Dopo che lo strumento è stato recuperato, era stato abbandonato in via Riu Mortu, è stato sottoposto alla revisione nel caso non avesse subito danni. Collaudo superato, per fortuna, e ora è nuovamente lì, dentro la sua teca con la speranza che mai venga usato.

I cittadini, uniti più che mai in questa occasione, hanno mostrato vicinanza e piena solidarietà a chi aveva lanciato l’iniziativa tempo fa, tra i quali Cristiano Meloni e Mauro Cocco, e un forte dissenso nei confronti di chi ha compiuto il gesto incivile e irresponsabile.