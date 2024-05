Maracalagonis, riparte dopo 10 anni il pulmino solidale: tappe anche a Sinnai

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Maracalagonis – Al via il Pulmino Solidale gratuito a disposizione dei cittadini anche di Sinnai: da 10 anni era parcheggiato nel cantiere comunale, ora viaggerà per accompagnare gli utenti al centro A.I.A.S Quartu Sant’Elena. Progetto fortemente voluto dall’assessore ai Servizi sociali Martina Mulliri, con il benestare della giunta comunale, che ha deliberato la convenzione alla Fondazione Polisolidale e che servirà non solo ai cittadini di Maracalagonis ma anche ai cittadini di Sinnai. “Siamo vicini alle famiglie e ai bisogni della gente con azioni concrete. Siamo gente comune che vive Maracalagonis in tutti i suoi aspetti” ha espresso la sindaca Francesca Fadda.

Sono destinatari del servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie e con la disponibilità degli automezzi a disposizione, persone residenti nel Comune di Sinnai e Maracalagonis che precedentemente all’emergenza Covid-19 frequentavano il centro diurno A.I.A.S Quartu Sant-Elena, attività poi interrotto per l’assenza di un servizio di accompagnamento.

Il servizio sarà garantito per massimo 9 persone precedentemente iscritte presso il centro A.I.A.S Quartu Sant’Elena, per disabili medio-gravi, in orario mattutino e comunque nei limiti della capacità dei posti disponibili, previa valutazione del servizio sociale professionale.