Capoterra, il tavolino condiviso: “Da noi anche i menu degli altri ristoranti che non hanno spazi all’aperto”. La lodevole iniziativa di un ristoratore di Maddalena Spiaggia: se molti colleghi non hanno tavolini all’aperto per riaprire, lui decide di ospitare i menù di tutti in una grande iniziativa di solidarietà. “E’ un piccolo gesto di solidarietà verso le pizzerie di Capoterra che non hanno spazi all’aperto sufficienti. Da lunedì vieni da noi e ordini la Pizza dove vuoi”, si legge nella pagina Fb del ristorante Maddalena. “Abbiamo un ampio spazio all’aperto, non tutti hanno questo privilegio”, conferma il titolare. Da lunedì infatti, con la Sardegna in zona gialla, possono riaprire a pranzo e cena solo bar e ristoranti che hanno spazi e tavoli all’aperto, quelli al chiuso resteranno sbarrati.