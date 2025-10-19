Il racconto di un genitore: “Ennesimo disagio con il pullman delle 6.50: l’autista ha sbagliato diverse volte strada a causa dei cambiamenti avvenuti in paese, oltre ai disagi stradali per i lavori nella statale. Il risultato? Arrivato in ritardo in stazione e le coincidenze degli altri mezzi sono saltate. Partito da paese alle 6.50 arrivato a scuola alle 8.32. Il pass pendolari e’ stato richiesto fino a e 30 e quindi la scuola dice: entri in seconda ora”.

Non una novità, purtroppo, da inizio anno scolastico si susseguono le segnalazioni inerenti a viaggi problematici con i mezzi pubblici. In questo caso sono le nuove deviazioni che hanno generato confusione anche all’autista del mezzo che ha ritardato, così, l’orario della marcia prevista. Non solo: enormi disagi sono segnalati dai residenti che, soprattutto nelle ore di punta, si ritrovano tutti in coda per uscire dal centro abitato. I problemi sono causati dai lavori in corso, quelli per migliorare la viabilità e la sicurezza di tutti. In attesa della conclusione delle opere, quindi, si auspica che questi siano solo occasionali e che un viaggio di pochi chilometri non si trasformi in una quotidiana odissea.