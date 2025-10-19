Una pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Sinnai è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, su richiesta della vedetta di Bruncu Su Soli, per la verifica di un incendio divampato in agro di Quartu Sant’Elena, in località Sa Tanchitta.

Giunti sul posto, i due Assistenti-Capo hanno accertato che un incendio di sterpaglie aveva raggiunto e avvolto una struttura fatiscente addossata a un’abitazione civile. In quel frangente, sono stati avvicinati da un cittadino in evidente stato di agitazione, che li ha informati della presenza, all’interno della baracca, di due anziani disabili — i propri suoceri.

Senza esitazione, i due componenti della pattuglia hanno scavalcato la recinzione, forzato la porta d’ingresso e, penetrati nella struttura ormai invasa dal fumo, hanno individuato i due anziani nel punto opposto a quello interessato dalle fiamme. Un anziano era già riverso al suolo.

I forestali hanno immediatamente soccorso i malcapitati e li hanno trasportati in zona sicura all’esterno della proprietà, affidandoli poi alle cure del personale sanitario del 118.