Quasi 3 minuti di violenza e terrore finiti in rete che hanno portato all’arresto di un uomo di 59 anni, reo di aver picchiato il figlio con un mestolo. È accaduto in un’abitazione di Catania. Nel video, che sarebbe stato girato da una sorelle del piccolo e postato- si vede tutta la violenza anche psicologica subita dal minore. “Mi devi ubbidire” dice il 59enne schiaffeggiando anche il bimbo che risponde con “Sei il padrone”.

Le immagini, diventate virali, hanno fatto scattare l’allarme dopo la segnalazione dell’assessora ai Servizi sociali, Serena Spoto alle forze dell’ordine.

L’uomo è in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati.