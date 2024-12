Capoterra – Spari dei cacciatori a ridosso di case e aziende agricole, tragedia sfiorata ieri, centrate in pieno le serre di un residente e “per pochi metri le rose dei pallettoni non hanno centrato anche la mia persona”.

Non solo: “A Poggio dei Pini sparano a ridosso delle case lungo il Rio” spiega un altro cittadino.

Leggi e regolamenti venatori non rispettati, questo è quanto emerge dal racconto di alcune persone che hanno affidato ai social quanto accaduto anche ieri, giornata di caccia, segnata da un grave episodio avvenuto a Santa Vittoria. “Anche oggi domenica 22 Ddcembre 2024 tra le 15,30 e le 15,40 un “cacciatore” che ha poco rispetto delle leggi e dei divieti, ha sparato in direzione della mia azienda centrando in pieno le serre.

Si tenga presente che i gravissimi fatti si svolgono nel fiume Rio S. Lucia in località Santa Vittoria dove vige un divieto di caccia.

Che i cacciatori usano la pista ciclabile come sentiero di tiro” si legge, “che i cacciatori sparano in direzione delle strade latistanti il fiume incuranti delle auto delle biciclette e delle persone che transitano nella zona.

Che i cacciatori sparano incuranti che a pochi metri dalla linea di tiro vi sono abitazioni civili, strutture serricole, un maneggio, il rifugio per animali la Casa di Bingo, una pista ciclabile, un ponte con annessa strada asfaltata.

Sarebbe opportuno che il Sindaco e il commando dei vigili urbani prendessero dei provvedimenti per fare cessare le turbative.

Personalmente mi sono dovuto scontrare, in più di un occasione, con soggetti armati che non hanno gradito i miei inviti ad allontanarsi dalla zona” ha spiegato l’uomo.