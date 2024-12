Arborea – Disagi causati dal maltempo, il forte vento butta giù un albero lungo la strada 20 ovest: pericolo durante la notte, necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il maestrale concede il bis: dopo la bufera dei giorni scorsi, oggi si replica. Vento fortissimo che ha messo in allerta i comuni dopo l’avviso di criticità emesso ieri dalla protezione civili. E i primi danni non si sono fatti attendere: nel territorio di Arborea, durante la notte, un grosso albero è stato sradicato dal vento, circolazione interrotta. Non solo: “Lungo il rettifilo sud (altezza strada 4) alcuni alberi sono caduti sui fili della linea telefonica e impegnano una parte della carreggiata. Anche per questa situazione è stato richiesto l’intervento dei vigili” ha comunicato la sindaca Manuela Pintus.

“Il forte vento sta inoltre determinando la caduta di pali telecom e rami. Si invita a utilizzare la massima prudenza nelle prossime ore e limitare gli spostamenti in macchina se non strettamente necessari.

I rischi ai quali si può essere esposti in questi casi sono quelli di caduta alberi, tegole e cavi che possono invadere la carreggiata stradale e creare situazioni di pericolo improvvise e imprevedibili.

In caso di necessità è possibile contattare il numero unico di emergenza: 112”.