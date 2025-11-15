Una storia che merita di essere raccontata per mettere in evidenza la sensibilità di tanti verso i più fragili, in questo caso un quattro zampe destinato a morte certa se nessuno lo avesse curato. Empatia verso ogni essere vivente, quindi, che fa ben sperare per una società altruista e benevola.

Capoterra, gatto con evidenti sintomi di avvelenamento trovato e salvato da un cittadino: “Ora sta bene, è stato adottato”.Storia a lieto fine per un micio che accidentalmente o volontariamente sarebbe stato avvelenato: rinvenuto in una proprietà privata barcollante, è stato subito preso in carico da un cittadino che lo ha affidato alle cure dei veterinari. Per fortuna è sopravvissuto e si è stabilizzato: quasi un “miracolo” è stato definito. Chi lo ha salvato non poteva, però, custodirlo in casa e ha lanciato un appello pubblico al fine di trovare una sistemazione per il felino. “Buone notizie, anzi ottime. Quelli che vengono definiti miracoli a volte succedono. Io ho avuto conferma che il buon cuore e l’amore per il prossimo esiste. Proprio quando stavo per liberare il gattino che avevo ritirato dal veterinario, ho ricevuto il messaggio tanto sperato nei giorni scorsi. Ringrazio quindi il Dott.Ibba e tutto il suo staff per come si sono prodigati a sanare il micio. Ringrazio tanto, tanto, tanto la signora di Capoterra che ha adottato il mio amico LuckyCat e che da subito ha legato con lui”.