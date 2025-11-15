Lunedì 17 novembre 2025 il torrino del Bastione di Saint Remy si tingerà di viola, un colore che, per una notte, unisce idealmente migliaia di famiglie nel mondo. Anche Cagliari aderisce infatti alla Giornata mondiale della Prematurità, che quest’anno porta con sé un messaggio forte e necessario: “Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute”.
Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale ribadisce la propria volontà di tenere alta l’attenzione su un tema che rappresenta una vera priorità sanitaria globale.
Ogni anno, infatti, oltre 13 milioni di bambini nascono prima della 37ª settimana di gestazione: piccoli guerrieri che affrontano il mondo con organi ancora immaturi e un rischio più elevato di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche.
In Italia, la prematurità riguarda più del 6% dei nuovi nati, un dato che richiama all’importanza di investire nella ricerca, nella cura e nel sostegno alle famiglie che vivono questo delicato inizio di vita.
La luce viola sul Bastione vuole essere un simbolo di vicinanza, consapevolezza e speranza: un invito a non dimenticare che dietro ogni numero c’è un bambino che lotta e una famiglia che sogna per lui il miglior futuro possibile.