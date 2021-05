Uta vola col nuovo appalto rifiuti: innovazione tecnologica nell’umido e nel secco

Grazie al nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, nel Comune di Uta si sta effettuando un ulteriore passo verso l’innovazione tecnologica del conferimento di umido e secco. Da giorni, la ditta titolare dell’appalto di gestione rifiuti sta incontrando i cittadini, utenza per utenza, per applicare sui loro mastelli degli adesivi elettronici che, con un sistema di identificazione a radio frequenza (TAG RFID), consentiranno di registrare automaticamente il conferimento di ogni utente.

I cittadini continueranno a conferire umido e secco negli appositi mastelli come già stanno facendo. Saranno gli operatori che si occupano della raccolta, grazie ai nuovi adesivi tecnologici applicati ai mastelli, a registrare il conferimento e ad associarlo alla singola utenza.

A completamento dell’attività il nuovo sistema consentirà di calcolare le tariffe TARI in maniera puntuale, per singola utenza: una metodologia più equa che premierà i cittadini più attenti nella separazione dei rifiuti.

Ai cittadini che non verranno trovati in casa verranno lasciate, nella cassetta della posta, le indicazioni per come contattare la ditta e mettersi d’accordo su un successivo incontro.

In aggiunta, nell’occasione, si sta distribuendo a domicilio anche la quota annuale delle buste per il conferimento dei rifiuti, un’ulteriore miglioria del servizio che evita ai cittadini di doversi recare all’ecocentro per la consegna prevista.

Commento dell’Assessore per l’igiene urbana Emanuele Pinna: “L’obiettivo è sempre lo stesso, tutelare l’ambiente e garantire un futuro sempre più sostenibile ai nostri figli. Con l’identificazione dei conferimenti di secco e umido lo faremo premiando i cittadini più virtuosi e sensibili al rispetto delle regole. Si sta procedendo verso una gestione dei rifiuti sempre più precisa finalizzata ad un maggior riciclo dei rifiuti e al contenimento delle spese per i cittadini”.

Il Sindaco: “negli anni abbiamo portato avanti un progetto che è riuscito ad abbattere di costi per i cittadini di oltre un terzo e tutelare l’ambiente grazie ad una percentuale di differenziazione che sfiora l’80%. Ringrazio i cittadini che sono sempre attenti e collaborativi. Ora proseguiremo con altri importanti servizi innovativi”.