Capoterra, ecco i fondi per la sterilizzazione di cani e gatti per controllare le nascite degli animali

Capoterra – Fondi per la sterilizzazione di cani e gatti per controllare le nascite degli animali: “Per quanto riguarda i felini, particolare attenzione meritano le femmine delle colonie in convivenza con esemplari maschi” spiega il comandante della polizia municipale Roberta Maxia.

Il Comune ha portato avanti un programma di controllo delle nascite che alimentano la popolazione dei cani e dei gatti, “in particolare abbiamo previsto l’erogazione di un contributo che verrà concesso alle famiglie per la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà, il contributo sarà pari a 150 euro per i cani e 80 euro per i gatti”.

Gli animali per i quali si vuole promuovere il controllo delle nascite sono quelli per i quali è stato individuato un alto rischio di riproduzione incontrollata, ovvero tutti gli animali che sono adibiti alla custodia di greggi e alla guardia di fondi rurali, ma anche a quei cani da compagnia che stanno all’interno delle proprietà private. Il progetto è quindi rivolto a: i titolari di aziende agricole e ai privati proprietari di cani e gatti che abbiano un ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00, e tutte le Associazioni di volontariato animaliste, che abbiano sede nel Comune di Capoterra e che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

I proprietari dei cani, per poter accedere al contributo devono essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina regionale e devono essere residenti a Capoterra da almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

Il contributo erogato sarà uno per nucleo familiare e per singolo intervento.

Avranno precedenza di accesso al contributo i titolari di aziende agricole e le associazioni ODV. Verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei fattori di rischio più elevato.

La responsabile dell’intero progetto è Roberta Maxia, anche Responsabile del Procedimento per il Randagismo – tel. 0707239222.

I proprietari di cani e gatti interessati possono chiedere all’Ufficio di Polizia Locale lo stampato per la domanda di contributo, oppure scaricarlo dal sito Istituzionale del Comune di Capoterra.

L’ufficio amministrativo del Comando di Polizia Locale, a seguito di valutazione delle richieste e a conclusione dell’iter amministrativo, pubblicherà la graduatoria degli aventi diritto.

Il modulo per la richiesta del contributo, a disposizione presso il Comando di Polizia Locale e scaricabile dal sito internet del Comune, dovrà essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal titolare del cane registrato in anagrafe canina o padrone del gatto e potrà essere consegnato a mano o trasmesso al Protocollo del Comune (orari al pubblico: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00) o pervenire via PEC ( [email protected] ) unitamente alla dichiarazione privacy, copia del documento di riconoscimento del proprietario dell’animale, tesserino sanitario e anagrafico (in caso di cane), dichiarazione di nomina del Veterinario che eseguirà l’intervento, controfirmata per accettazione dal professionista e copia del documento di identità dello stesso.

Le domande di richiesta del contributo dovranno pervenire entro il 30 settembre.