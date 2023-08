Via Tigellio, scontro tra residenti e gattare: “Puzza ovunque, perchè non ripuliscono la strada?”. Lo sfogo di un residente di via Tigellio a Casteddu Online: “Sono un cittadino residente nella Via Tigellio a Cagliari vorrei segnalarvi la condizione di inciviltà nella quale ci troviamo a vivere, da anni ormai è presente nella via una colonia felina allevata da diverse gattare della via che tappezzano i marciapiedi di ciotole e piattini di plastica che non rimuovono dopo che i gatti mangiano lasciandoli accumulare sul marciapiede aumentando il degrado della via. Con il caldo gli odori degli avanzi di cibo risalgono verso l’alto rendendo impossibile aprire le finestre degli appartamenti poichè la puzza entra in casa. La strada è piena di deiezioni di gatti e occorre fare attenzione a dove si mettono i piedi per evitare di pestare gli spiacevoli ricordi.

La situazione è ogni giorno più invivibile”, conclude.