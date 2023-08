Nascondeva 100 kg di marijuana nella cisterna: in manette un agricoltore pregiudicato di Tuili

Stamattina a Tuili i Carabinieri di Barumini con la collaborazione dei collegi di Gesturi, hanno tratto in arresto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 44enne di Tuili, celibe , agricoltore, molto noto per precedenti vicende giudiziarie.

L’uomo era stato rintracciato presso la propria abitazione. Al termine di un’attività info- investigativa è stato eseguito un controllo della sua casa agricola. La successiva perquisizione ha dato risultati positivi: in una cisterna per l’acqua da 2 mila litri l’ uomo deteneva 91 sacchi in plastica termosaldati contenenti complessivamente 93 kg di marijuana.

L’uomo è stato condotto alla Compagnia di Sanluri per fotosegnalamento, a conclusione dell’attività complessiva verrà portato dai Carabinieri presso il carcere di Uta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.