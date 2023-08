Capoterra, due incendi in 24 ore, colpito duramente il territorio: “Ingiustificabile un atto così vile”

Capoterra – Due incendi in 24 ore, colpito duramente il territorio. Il vicesindaco Silvia Sorgia: “Non ci sono giustificazioni per un atto così vile”. La ricca vegetazione che caratterizza la cittadina è stata in parte avvolta dalle fiamme e incenerita in poche ore per mano, molto probabilmente, dei piromani. Ieri pomeriggio alla Residenza del Sole e durante la notte nelle periferie abitate è stato necessario l’intervento delle squadre addette per arginare i roghi ed evitare conseguenze ancor più gravi di quelle registrate.

“Il sindaco Beniamino Garau Sindaco alle prime luci dell’alba, in collaborazione con la Polizia Locale, ha allertato la SORI chiedendo l’intervento immediato della protezione civile, degli elicotteri antincendio e del canadair. Sono andati in fumo ettari di macchia mediterranea ma l’epilogo di questa insensata azione poteva andare ben peggio, infatti sono stati messi a repentaglio abitazioni e attività produttive” spoega Sorgia. “Grazie a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza tregua per bloccare questo scempio. L’incendio è stato spento ma ci vorrà del tempo per risanare le ferite inflitte al nostro territorio”.