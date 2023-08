Fiamme altissime nella meravigliosa Costa Rey: molti bagnanti in fuga dalle spiagge. Il Sarrabus ancora colpito dai piromani nella domenica più nera: vengono presi di mira i paradisi sardi, da Molentargius a La caletta passando per Costa Rey, dove le fiamme sono ben visibili adesso sia dalle spiagge che dalle strade. La forza del vento sta trasformando questa domenica di agosto in un drammatico incubo per molte famiglie di residenti e turisti. Chi voleva rilassarsi al mare almeno qualche ora ha dovuto fare i conti con gli elicotteri e i Canadair che solcavano il cielo. (foto di Emanuela F.)