È accaduto due giorni fa a Residenza del Poggio, da allora la macchina amministrativa si è subito messa al lavoro al fine di individuare il colpevole: “Non c’è giustificazione per una cosa così grave, verrà trovato e condannato” ha espresso l’assessore al Benessere animale Gaetano Crocco. Sul caso è intervenuto anche Franco Magi, consigliere di maggioranza: “Ho dato alla Polizia Locale informazioni in mio possesso perché possa giungere all’identificazione del colpevole, anche se sono consapevole che non sarà facile, perché al momento è ignoto. Questo branco di cani parrebbe anche abbia ucciso alcune pecore in area limitrofa a Residenza del Poggio. Nel contempo, desidero ringraziare l’Assessore al benessere animale Gaetano Crocco che si è da subito attivato non solo per l’identificazione del colpevole, ma anche per assicurare a quei cani randagi una soluzione che raggiunga un duplice obiettivo: restituire dignità ai cani, che non devono vagare denutriti nelle strade in cerca di cibo, ma anche risolvere il problema dei mastelli costantemente divelti dagli stessi, come segnalato ripetutamente dagli abitanti di Residenza del Poggio. Per questo motivo, oltre la Polizia Locale, è stata attivata la Compagnia barracellare, che anche questa notte cercherà di trovare il branco, e se necessario attraverso il servizio di accalappiacani, recuperarli e portarli in un dog hotel”.

Il fenomeno del randagismo purtroppo è ben noto nel territorio: cani e cuccioli abbandonati a se stessi che devono provvedere a procurarsi cibo, acqua e riparo. Tanti i volontari che si prodigano per i quattro zampe meno fortunati ma non sempre è possibile aiutare tutti. Sulla questione è intervenuto più volte anche Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza che ha lanciato già da tempo l’allarme in merito ai tanti cani incustoditi che vagabondano nel territorio.