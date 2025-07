Interventi mirati su marciapiedi e attraversamenti pedonali, si intende restituire così centralità alle comunità educanti, promuovendo l’autonomia dei più giovani e migliorando la qualità e la sicurezza dei percorsi pedonali.

La maggioranza di centrosinistra della Municipalità di Pirri propone all’Amministrazione Comunale di Cagliari l’avvio del progetto “Pirri ScuoLegame: a scuola a piedi”, un piano ambizioso per la realizzazione di una rete di percorsi pedonali sicuri, accessibili e continui che colleghino tra loro tutti i plessi scolastici del territorio.

Partendo dalla consapevolezza che la sicurezza stradale in ambito scolastico è una priorità imprescindibile, la proposta mira a trasformare Pirri in un esempio virtuoso di mobilità dolce, urbana e inclusiva. Ed è così che il progetto punta a interventi mirati su marciapiedi e attraversamenti pedonali e vie strategiche – tra cui via Balilla, via Santa Maria Chiara, via Montecassino e via Su Planu, via dei Partigiani, via Fosse Ardeatine, via della Resistenza e via S’Arriu, via Toti e via Santa Maria Goretti – con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche, aumentare la visibilità e la sicurezza degli attraversamenti, riqualificare i marciapiedi disastrati o interrotti.

Un breve, ma importante appunto invece sul tratto di strada tra via Montecassino e via Santa Maria Chiara, attualmente è in fase sperimentale la chiusura di questo tratto e la Commissione viabilità di Pirri e la stessa Municipalità chiede un coinvolgimento diretto all’Amministrazione Comunale sulle decisioni e soluzioni che verranno prese in merito a questo intervento.

Infatti, accanto alla realizzazione fisica degli interventi, si propone anche l’istituzione di un tavolo permanente di co-progettazione con il coinvolgimento di scuole, famiglie, tecnici comunali e associazioni locali, per garantire un approccio partecipativo e sostenibile nel tempo.

“Pirri ScuoLegame” non è solo una proposta: è un modo per costruire legami – fisici e sociali – tra bambini, famiglie e quartieri. Camminare insieme verso la scuola significa vivere meglio la città, promuovere salute, inclusione e consapevolezza civica.