Capoterra, barracelli salvano una famiglia dalla violenza di un giovane: tragedia evitata, il ragazzo in evidente stato alterato aveva già distrutto gli arredi.

Durante il turno di questa notte, su richiesta di un privato cittadino, gli uomini della compagnia locale sono intervenuti presso un’abitazione dove un giovane, in evidente stato di alterazione e forte escandescenza, stava distruggendo gli arredi e minacciando l’incolumità dei propri genitori.

“Grazie alla prontezza operativa e, soprattutto, al sangue freddo dimostrato dai nostri Barracelli, è stato possibile contenere una situazione estremamente critica, evitando che potesse degenerare in tragedia” spiegano le forze. L’intervento ha permesso di presidiare l’area in sicurezza fino all’arrivo dell’Arma dei Carabinieri, che ha successivamente provveduto a prendere in carico il giovane per le cure e gli accertamenti necessari.

“Questo intervento testimonia, ancora una volta, il valore fondamentale della nostra Compagnia quale presidio di sicurezza e supporto costante ai cittadini in momenti di grave pericolo”.