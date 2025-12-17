Grave aggressione questa mattina davanti all’istituto superiore De Nicola di via Saint Denis di Sesto San Giovanni. Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito da altre tre giovani ed è stato accoltellato all’addome. Stando a quanto emerso fino a questo momento, l’aggressione sarebbe avvenuta a causa di una lite risalente al giorno prima. Dopo l’accoltellamento i 3 hanno fatto perdere le loro tracce.

Il giovane è stato trasportato al Niguarda in codice rosso ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine indagano sulla vicenda.