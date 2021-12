Capoterra si blinda contro il Covid: scuole chiuse, stop a mercatini ed eventi e mascherine obbligatorie

Diciannove positivi, 112 in isolamento a casa e tre all’ospedale. Numeri, legati al Covid, preoccupanti per Capoterra, che hanno portato il sindaco Beniamino Garau a varare una stretta che somiglia quasi ad un lockdown, proprio per Natale. “A causa della difficile situazione Covid che stiamo attraversando, ho reputato necessario adottare questi provvedimenti, su indicazione dell’Ats, con apposita ordinanza sindacale. Raccomando a tutti la massima prudenza, attenzione e l’osservazione delle regole anti contagio da Covid-19”, così Garau. Le restrizioni partono da domani, 17 dicembre 2021, e andranno avanti sino al prossimo trenta dicembre. Ecco, di seguito, tutte le nuove regole anti contagio da osservare in città

“Il sindaco ordina, come misure precauzionali eccezionali per il contrasto al diffondersi del virus Covid19: -per il periodo dal 17/12 al 22/12 (compreso) la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado; per il periodo dal 17/12 al 30/12: la sospensione dei cortei funebri; la chiusura di mercati e mercatini all’aperto laddove sia prevedibile l’assembramento di popolazione; la sospensione di eventi sportivi e culturali; la chiusura delle biblioteche; la chiusura del centro di aggregazione sociale (ludoteca e centro anziani); la sospensione del catechismo; la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto non agonistiche; la sospensione di attività sociali quali gruppo scout; la chiusura di tutte le ludoteche presenti nel territorio comunale; il divieto dell’uso dei giochi presenti nelle aree attrezzate per il gioco nei parchi comunali. ordina, altresì la sospensione delle manifestazioni natalizie organizzate dall’amministrazione comunale “Natale Capoterrese” e “Il Miracolo di Natale 2° edizione” e di ogni altro evento natalizio organizzato nel territorio comunale; l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, nonché l’osservanza del distanziamento interpersonale”.