Un’efficiente risposta organizzativa e l’elevata competenza della squadra tecnica dell’ARNAS G. Brotzu hanno consentito di risolvere con tempestività un’improvvisa criticità che aveva interessato il sistema di refrigerazione del Blocco Operatorio sala C del presidio ospedaliero Businco. A seguito di un guasto tecnico, la sala operatoria era temporaneamente risultata inutilizzabile. Immediatamente attivato il team tecnico aziendale, che ha individuato il problema sulla linea a servizio dell’impianto e ha avviato l’intervento risolutivo, completato nell’arco di 24 ore. Al termine delle operazioni, sono stati effettuati i controlli sulle temperature dell’acqua in ingresso e uscita dalla batteria di raffreddamento, unitamente a un monitoraggio orario delle condizioni ambientali, per verificare il pieno ripristino dei parametri necessari alla ripresa in sicurezza delle attività chirurgiche. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni per garantire la stabilità del sistema e assicurare il mantenimento delle condizioni ottimali all’interno della sala operatoria.

L’intervento, efficiente ed efficace, testimonia ancora una volta, la capacità dell’ARNAS G. Brotzu di affrontare con prontezza e rigore situazioni critiche, garantendo la continuità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti.