Capoterra, bollette da pagare altrimenti fermo amministrativo di autovetture o ipoteca su beni immobili, caos in città: “Ci scusiamo per il disagio”. E il Comune rassicura: “L’amministrazione sta incessantemente lavorando al fine di assicurare la risposta più rapida alle istanze di revisione, molte delle quali sono già state accolte”.Da qualche giorno tra i residenti un’amara sorpresa ha sopraffatto la routine giornaliera, ossia quella di tributi passati che, se non pagati, impongono restrizioni ai beni, come il fermo della macchina o l’ipoteca su case o terreni. Malumori non nascosti che animano anche i dibattiti sui social, nei quali vengono descritte cause e, a volte, anomalie, tutte da verificare. Sulla questione è intervenuta l’amministrazione che, con un una nota ha esposto: “In questi giorni numerosissimi cittadini ed attività produttive hanno ricevuto e stanno ricevendo la notifica di atti impositivi amministrativi, che talvolta comprendono l’avvio di procedure di fermo amministrativo di autovetture ed anche preavviso di ipoteca su beni immobili.L’invio rappresentava un atto dovuto da parte degli uffici comunali, che si sono trovati a gestire un disallineamento di dati forniti dai precedenti concessionari, tutto ciò ha comportato l’emissione di migliaia di atti, alcuni dei quali potrebbero risultare prescritti o non dovuti.Ricordo a tutti che l’eventuale prescrizione del tributo, ancorché esistente, deve necessariamente essere chiesta dal cittadino, con conseguente obbligo del Comune di accoglierla.L’amministrazione comunale sta incessantemente lavorando al fine di assicurare la risposta più rapida alle istanze di revisione, molte delle quali sono già state accolte.Si invitano pertanto tutti i cittadini e le attività produttive che avessero riscontrato quanto sopra, a contattare la società di supporto Step, inoltrando l’istanza di verifica dell’eventuale intervenuta prescrizione, ovvero l’avvenuto pagamento degli stessi o di qualsivoglia ulteriore vizio”. Non solo: “Desidero inoltre informare tutte le attività produttive che in base al D.L. n. 69/2013 non è sottoponibile a fermo amministrativo il bene strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale o di impresa, ma che tale circostanza va comunicata agli uffici attraverso la modulistica disponibile sul sito del Comune. Anche le autovetture destinate al trasporto disabili non possono essere sottoposte a fermo amministrativo, ed i relativi moduli sono presenti nel sito del Comune.A nome dell’amministrazione comunale desidero scusarmi per i disagi di questi giorni, abbiamo dato disposizione di potenziare l’attività degli uffici. La nostra priorità è riallineare la banca dati, così da evitare che simili disagi si ripetano in futuro. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che la situazione si risolva in tempi brevi e per fare in modo che ogni cittadino riceva solo ciò che è dovuto.Inoltre, desidero informavi che, qualora il Governo, come previsto, dovesse approvare la “rottamazione”, il nostro Comune si adeguerà immediatamente a questa misura, consentendo di alleggerire ulteriormente il gravame su cittadini ed imprese, rendendo la situazione più sostenibile per tutti” ha spiegato il sindaco Beniamino Garau.Per maggiori informazioni è disponibili anche un link che spiega cosa fare se in caso di una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo dell’auto https://www.comune.capoterra.ca.it/comunicazione/archivio-notizie-in-primo-piano/7628-fermo-amministrativo-dell-auto-che-fare