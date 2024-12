Il Comune rassicura: “Subito dopo la segnalazione, il riscaldamento è stato prontamente ripristinato”. Ieri, però, ancora disagi tra i banchi: “Ho ricevuto nuove lamentele dalle mamme” comunica Corda. “Si chiede un intervento deciso e risolutivo per garantire un sistema di riscaldamento efficace per gli alunni della scuola elementare”.

Il freddo oramai è arrivato, giacche e maglioni hanno preso il posto delle magliette a maniche corte e anche a scuola è scattato il piano che prevede un clima mite per chi è seduto ad apprendere e imparare. Qualche capriccio, però emerge dall’impianto di via Serpentara che ha fatto battere i denti ai piccoli alunni. Un primo intervento è già stato effettuato dai tecnici i giorni scorsi dopo il primo episodio, ma ieri, come ha spiegato Corda, “la problematica è riemersa. Si chiede al Comune di mettere in atto una manutenzione più scrupolosa per definire del tutto la problematica”.