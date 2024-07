Capoeira, la magia del Brasile a Cagliari con il gruppo Soluna Oxòssi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le lontane radici che legano questo sport alla lotta degli schiavi brasiliani per conquistare la propria libertà dalle catene, che li vincolavano ai lavori forzati, oggi è un momento per allenarsi, rassodare imparare a cantare a suonare, imparare una lingua. Una disciplina completa a 360 gradi. Un’arte, come ben raccontano le immagini di Andrea Corda scattate domenica durante l’evento, che unisce lotta e danza e ha aiutato in tempo di schiavitù gli uomini a liberarsi dai propri padroni. “Oggi dove le catene sono invisibili ma ben presenti la capoeira può essere un valido strumento per unire corpo mente e spirito e tirar fuori il meglio di noi” spiega Corda. In tanti si sono dati appuntamento al palazzetto dell’Esperia per rinnovare l’appuntamento annuale che racchiude l’essenza dell’allenamento a suon di ritmo e filosofia e che può rappresentare la giusta metafora di una società “dove, a volte, sono presenti catene anche se invisibili e la capoeira è un potente mezzo di espressione che unisce arte, danza cultura e filosofia e i suoi benefici sono sia fisici che mentali”.