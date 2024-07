Calici all’insù per la Cantina di Monserrato Pauli’s: sabato 6 luglio festeggerà il centenario

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’evento si festeggerà nel piazzale della cantina, in via Giulio Cesare 2 dalle 19:00 in poi con degustazioni di vino e cibo, animazione ed esposizione di auto e moto storiche, tutto completamente a titolo gratuito. “La Pro Loco è stata chiamata, come partner organizzativo, per collaborare per la buona riuscita dell’evento. Ci siamo adoperati – spiega la presidente Francesca Distinto – per inserire le associazioni e le attività di Monserrato che potevano rientrare nel programma della serata, per ottenere un vero concentrato di autentica appartenenza territoriale. Abbiamo la finalità di cooperare, sfruttando le abilità e le qualità di chi opera nel territorio. Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione e auspichiamo diventi un evento che si replichi ogni anno”.

Alle spalle una storia centenaria oramai, la prima cantina sociale costituita in Sardegna nel lontano 1924. Ancora oggi, le fondamenta dell’azienda sono i principi e i valori tanto cari ai soci fondatori.

Alcuni dei vini prodotti hanno avuto dei riconoscimenti prestigiosi e sono stati inseriti nella guida “Vini Buoni d’Italia 2024” del Touring Club Italiano nella sezione dedicata ai Vini da vitigni autoctoni. “Adottiamo nuove tecnologie e pratiche per migliorare la qualità e l’efficienta dei nostri prodotti, rispettando al contempo le radici storiche della produzione vinicola che portiamo avanti dal 1924” spiega la storica cantina sociale.