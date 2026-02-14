Giornata di passione per i viaggiatori italiani che oggi hanno in programma di spostarsi in treno, in particolare sulle linee dell’alta velocità.

Si sono infatti registrati grandi ritardi, anche fino a 180 minuti, e diverse cancellazioni. Sulla linea Av Roma-Napoli e sulla linea Av Roma-Firenze si sono rilevate delle problematiche relative a ciò che si ritiene siano atti dolosi.

Salone e Labico sono stati rilevati danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura. Grossi problemi anche fra Capena e Gallese.

Questi episodi seguono quelli molto gravi avvenuti la scorsa settimana sui collegamenti per le Olimpiadi Milano – Cortina. Commento durissimo del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone”.

Foto del nostro partner QN