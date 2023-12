Caos trasporti, alla stazione di Villamassargia niente pullman: “Un’ora di attesa al freddo”

Dovevano raggiungere Cagliari e ci sono riusciti solo dopo un’ora di attesa e alcune telefonate ai carabinieri. La cinquantina di passeggeri che, ieri sera, è scesa alla stazione di Villamassargia-Domusnovas, ha vissuto una vera e propria odissea. A raccontarla nei dettagli, con tanto di email e foto spedite alla nostra redazione, è una delle passeggere.

“Sono Camilla Pusceddu, sono una studentessa di Medicina e Chirurgia di 24 anni originaria di Fluminimaggiore. Oggi sarei dovuta tornare a Cagliari per i miei studi, per cui ho preso il treno delle 18:18 da Iglesias. Alle 18:25 si ferma alla stazione di Villamassargia-Domusnovas per fare cambio treno. La voce del treno c’informa che fuori ci sarebbe stato un pullman ad attenderci, non più il treno. Ci rechiamo fuori dalla stazione, ma il pullman non c’era. Questo ha creato molti problemi alla cinquantina di persone che, compresa me, aspettavano fuori al freddo, soprattutto a chi avrebbe dovuto prendere un aereo (si ringrazia il meteo per non aver piovuto!). Abbiamo ripetutamente chiamato Trenitalia, perfino Arst, ma nessuno ci dava risposte. Ad un ragazzo, la voce del numero verde di Trenitalia ha detto che nessun pullman era stato programmato per noi, nonostante fosse stata garantita la corsa da Iglesias a Cagliari. Ho chiamato personalmente il 112 e le forze dell’ordine sono state così gentili da risolvere loro stessi la situazione che avrebbe dovuto risolvere Trenitalia. Mi hanno personalmente richiamata alle 19:22 per avvisarmi che sarebbe arrivato un pullman in 20 minuti, arrivato in anticipo alle 19:32. Sono davvero grata per il loro aiuto, ma penso che una situazione del genere vada assolutamente denunciata per il grande disagio recato a tutti noi e per la difficoltà nel mettersi in contatto col personale Trenitalia. Diverse persone hanno chiamato i propri familiari per tornare a casa propria, io stessa avrei dovuto farlo (nella foto infatti le persone sono di meno rispetto a quando siamo scesi dal treno). Una signora molto anziana ha aspettato per più di un’ora con noi fuori al freddo. Insomma, sono situazioni che non dovrebbe mai accadere”.