Anziano raggirato a Sant’Antioco, le operazioni errate allo sportello regalano 2 mila euro ai truffatori.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Sant’Antioco per truffa aggravata un 49enne di Sesto San Giovanni (MI) e una 58enne di Lissone (MB), entrambi i disoccupati e con precedenti. La vittima è un ottantenne di Sant’Antioco che ha posto in vendita su subito.it una camera da letto usata. I due lombardi si sono proposti telefonicamente per l’acquisto, senza discutere sul prezzo. Lo hanno convinto soltanto a raggiungere uno sportello ATM allo scopo di accreditargli il corrispettivo dell’acquisto. L’anziano ha raggiunto il bancomat più vicino ed eseguito sulla tastiera le operazioni che gli sono state dettate, nonostante risultassero errate. Gli otto tentativi nulli in realtà hanno prodotto un accredito a vantaggio degli impostori di 2000 euro. Seguendo il flusso del denaro, i militari hanno potuto appurare che l’importo in questione è confluito in tre carte di credito ricaricabili, riconducibili alle persone denunciate.